Метнувший нож в полицейских в Бельгии страдает расстройством психики

Согласно сообщениям местных СМИ, полиция открыла огонь по вооруженному ножом и огнестрельным оружием неизвестному после того, как он метнул нож в стражей порядка. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в госпиталь, его жизнь вне опасности.