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Метнувший нож в полицейских в Бельгии страдает расстройством психики
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Метнувший нож в полицейских в Бельгии страдает расстройством психики 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Мужчина, против которого полицейский патруль применил в среду вечером оружие на железнодорожном вокзале города Алост в провинции Восточная Фландрия (Бельгия), страдает расстройством психики, сообщил в четверг представитель региональной прокуратуры.
Согласно сообщениям местных СМИ, полиция открыла огонь по вооруженному ножом и огнестрельным оружием неизвестному после того, как он метнул нож в стражей порядка. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в госпиталь, его жизнь вне опасности.
По словам же представителя прокуратуры, 34-летний житель населенного пункта Дендерлью сам вызвал полицию, сообщив о вооруженном человеке на вокзале. После появления полицейских мужчина, со слов представителя правоохранительных органов, «направил на них предмет, который был очень похож на огнестрельное оружие», после чего полицейские трижды выстрелили в него.
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