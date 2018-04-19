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Подозреваемому в резонансных убийствах вынесли приговор за патроны и сопротивление
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Подозреваемому в резонансных убийствах вынесли приговор за патроны и сопротивление 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловский областной суд оставил в силе приговор райсуда бизнесмену Владимиру Мухину по двум преступлениям.
Он хранил у себя патроны калибра 7,26 мм, найденные якобы в парке Победы в 2015 году. Кроме того, мужчина умышленно нанес удар головой в лицо росгвардейцу, который принимал участие в его задержании.
«Мухина приговорили к 2 годам ограничения свободы с запретом выезжать за пределы Орла. Облсуд лишь немного уточнил приговор в части установления определенных ограничений и обязанностей», — сообщает «Орелград».
Продолжается расследование серии убийств, которые вероятно совершил Владимир Мухин. Следователи считают, что его жертвами стали московский чиновник Андрей Уваров, экс-руководитель «Орелстроя» Владимир Соболев, сын владельца ресторанного комплекса «Салтыки» Илья Васин. СКР несколько лет устанавливал причастных к расправам. Мухин попался на вымогательстве. Полицейские задержали его после попытки угрозами выбить более 15 млн рублей с экс-мэра Василия Уварова и его старшего сына Бориса. В ходе обследования имущества вымогателя вскрылись новые эпизоды преступной деятельности.
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