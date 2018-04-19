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Руководство Сарапульского радиозавода задолжало своим работникам 24 млн рублей
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Руководство Сарапульского радиозавода задолжало своим работникам 24 млн рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства ОАО «Созвездие — Сарапульский радиозавод». Предприятие задолжало работникам 24 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Также в настоящее время проводятся проверки в отношении ООО «Стройград», которое имеет долг по зарплате на сумму 5 млн рублей перед 82 работниками, и ООО «Экологический элемент» с задолженностью в 1 млн рублей перед 8 работниками.
Подобные нарушения выявлены и на муниципальных предприятиях Удмуртии, одним из таких стала «Служба единого заказчика» Игринского района.
Отметим, всего с начала года зарегистрировано 23 сообщения о невыплате заработной платы и возбуждено 6 уголовных дел.
Как рассказала руководитель Госинспекции труда в Удмуртской Республике Светлана Шекунова, на 1 января 2018 года размер просроченной задолженности по зарплате в Удмуртии составил 16,4 млн рублей перед 465 работниками
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