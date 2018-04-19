Во Владимирской области жительница Гусь-Хрустального подозревается в незаконном хранении наркотического средства растительного происхождения

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В середине апреля текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» была получена информация о том, что гусевчанка может быть причастна к незаконному обороту наркотического средства растительного происхождения. Информация получила свое подтверждение. В теплице, расположенной на приусадебном участке частного дома местной жительницы, сотрудники полиции обнаружили и изъяли три пластиковые емкости с сухим измельченным веществом растительного происхождения. Изъятое вещество было направлено на экспертизу.

Результаты проведенного исследования показали, что в емкостях хранилось наркотическое средство — марихуана. Общий вес наркотика превысил 635 граммов, что является крупным размером.

Как установили полицейские, злоумышленница вырастила коноплю на своем приусадебном участке.

Расследование уголовного дела продолжается. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.