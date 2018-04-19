В Кирове таксист украл деньги у спящего пассажира, а после увез его в полицию писать заявление о пропаже

На днях в УМВД России по городу Кирову обратился 29-летний житель микрорайона Лянгасово, сообщивший о хищении у него денег в сумме более 24 тысяч рублей.

Кировчанин рассказал полицейским, что обнаружил пропажу после поездки домой из ночного клуба на такси.

Со слов потерпевшего, таксист разбудил его, уже у дома в Лянгасово. Но расплатиться за поездку пассажир не смог, он обнаружил, что деньги из нагрудного кармана его куртки пропали. Не найдя «пропажу» в салоне машины, водитель доставил кировчанина в полицию.

“Сотрудники оперативно-сыскного отдела восстановили картину произошедшего. Когда потерпевший уходил из клуба, деньги были еще при нем, по пути следования остановок не было, в такси он был единственным пассажиром. Под тяжестью собранных доказательств 45-летний водитель такси сознался в совершении кражи. Полицейские изъяли у него похищенные деньги кировчанина в полном объеме”, — сообщили в УМВД по Кировской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная из одежды потерпевшего».

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время проведения расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото — superchief.ru