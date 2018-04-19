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Житель Гурьевска «разул» грузовик
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Житель Гурьевска «разул» грузовик 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Гурьевские оперативники раскрыли кражу пяти автомобильных шин с грузового автомобиля. К ним поступило заявление представителя компании, предоставляющей услуги аренды строительной и спецтехники. Он сообщил, что с одного из грузовых автомобилей пропали пять автомобильных шин стоимостью 75 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска в ходе следствия установили, что к хищению покрышек причастен 60-летний водитель фирмы. По данным полиции, в начале апреля мужчина, находясь на территории автосервиса в поселке Малое Исаково, продал установленные на грузовике шины, а взамен поставил подержанные автомобильные покрышки. Вырученные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Похищенное возвращено владельцу.
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