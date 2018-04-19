Житель Гурьевска «разул» грузовик

Гурьевские оперативники раскрыли кражу пяти автомобильных шин с грузового автомобиля. К ним поступило заявление представителя компании, предоставляющей услуги аренды строительной и спецтехники. Он сообщил, что с одного из грузовых автомобилей пропали пять автомобильных шин стоимостью 75 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе следствия установили, что к хищению покрышек причастен 60-летний водитель фирмы. По данным полиции, в начале апреля мужчина, находясь на территории автосервиса в поселке Малое Исаково, продал установленные на грузовике шины, а взамен поставил подержанные автомобильные покрышки. Вырученные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.