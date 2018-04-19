В Волгоградской области пенсионер застрелил знакомого, которому был должен 100 тыс. рублей

Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Боевой пистолет мужчина приобрёл в 90-е годы во время работы дальнобойщиком.

На престарелого подозреваемого завели уголовное дело по статье «убийство».

Расследование уголовного дела продолжается.