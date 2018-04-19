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В Волгоградской области пенсионер застрелил знакомого, которому был должен 100 тыс. рублей
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В Волгоградской области пенсионер застрелил знакомого, которому был должен 100 тыс. рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Боевой пистолет мужчина приобрёл в 90-е годы во время работы дальнобойщиком.
На престарелого подозреваемого завели уголовное дело по статье «убийство».
Расследование уголовного дела продолжается.
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