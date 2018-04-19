В Ульяновске сотрудница «Мегафона» передала знакомому детализацию разговоров его жены

Сотрудница сотовой компании в Ульяновске передала знакомому детализацию телефонных переговоров его жены. Об этом сообщается на сайте следкома по Ульяновской области.

По версии следствия, 29 января 2018 года 24-летняя сотрудница офиса сотового оператора, находящегося на проспекте Генерала Тюленева в Заволжском районе города Ульяновска, незаконно передала знакомому детализацию телефонных переговоров его жены. А чтобы клиентка не узнала о запросе детализации, перед совершением операции специалист отдела продаж отключила на её номере СМС-оповещение.

Таким образом, подозреваемая выдала сведения третьему лицу, что является нарушением установленного порядка получения и передачи таких сведений только на основании заявления клиента или по судебному решению.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении специалиста отдела продаж АО «Мегафон Ритейл» по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

Так как во время следствия женщина полностью признала свою вину и возместила потерпевшей причинённый вред, следователь направил в суд ходатайство о прекращении в отношении неё уголовного преследования и назначении ей наказания в виде судебного штрафа, которое суд удовлетворил.