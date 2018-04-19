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Орловские полицейские вычислили водителя с поддельными правами
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Орловские полицейские вычислили водителя с поддельными правами 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ходе оперативно-розыскных мероприятий госавтоинспекторы выявили 37-летнего мужчину, который купил права посредством интернета.
Он попался правоохранителям на автодороге Долгое — Кривцов Плот. Предъявленные им документы показались подозрительными из-за размытой фотографии и нечеткой печати. Права проверили, оказалось что указанный номер идентичен номеру водительского удостоверения жительницы столичного региона.
Подозреваемый вину свою признал. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за езду без прав.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка документов». По ней максимальное наказание предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
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