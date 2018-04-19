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Директор Сакмарской школы брала на работу мертвые души
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Директор Сакмарской школы брала на работу мертвые души 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Бывшего директора Каменской школы в Сакмарском районе обвиняют в мошенничестве.
В следственном комитете по Оренбургской области сообщают, что предварительное следствие в отношении 50-летней правонарушительницы уже завершено. Правоохранители выяснили, что бывший директор Каменской общеобразовательной школы, работавшая там также учителем истории и обществознания, издала фиктивный приказ о приеме на работу в школу на должность уборщицы своей родственницы. С июня 2015 года по апрель 2017 женщина обналичивала деньги «виртуальной» работницы и тратила их на собственные нужды. Таким образом, сумма ущерба муниципальному бюджету составила больше 170 тыс. рублей.
Следствие собрало достаточное количество улик против мошенницы, которые отправились прямиком в суд. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Свою вину обвиняемая признала лишь частично.
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