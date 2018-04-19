Юная девушка стала жертвой насильника-поджигателя в Ирбите

Ранее судимый 38-летний житель Ирбита признан виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и поджоге. В августе 2017 года он изнасиловал молодую девушку. Чтобы жертва меньше сопротивлялась, он сильное ее избил. Когда девушка скончалась от полученных травм, преступник испугался последствие и решил сжечь пристрой к дому, где было совершено изнасилования.

Мужчина поджог дом и сбежал. Увидевшие дым люди вызвали пожарных, которые оперативно справились с огнем. Насильника задержали через какое-то время. Он сознался в содеянном под тяжестью доказательств и прошел все экспертизы, которые признали его вменяемым. В ходе следствия было проведено множество экспертиз, которые позволили передать дело в суд.

Суд назначил мужчине 19 лет лишения свободы в колонии строго режима. Ему также назначено 1,5 года ограничения свободы.