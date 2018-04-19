Ирбитчанин изнасиловал и забил до смерти девушку 

В Ирбите суд признал 38-летнего местного жителя виновным в изнасиловании, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и поджоге. Ранее судимого мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области
Ночью 6 августа 2017 года подсудимый надругался над 22-летней девушкой. После этого злоумышленник избил ее. От полученных травм девушка скончалась на месте — в пристрое к дому по улице Первомайская в Ирбите. Чтобы скрыть следы, мужчина поджег мусор в помещении. Но огонь заметили горожане и вызвали пожарных.
Подозреваемый был задержан спустя три дня. Под тяжестью улик он сознался. В ходе расследования был проведён ряд судебных экспертиз: психиатрическая, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая, товароведческая и судебно-медицинские.