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Анекдот про гранату довёл ставропольца до колонии
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Анекдот про гранату довёл ставропольца до колонии 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольца осудили за незаконное хранение оружия, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры Промышленного района.
Гуляя по северо-западу Ставрополя в апреле 2017 года, ранее судимый мужчина нашёл советскую гранату РГД-5, спрятал её под одним из гаражей и благополучно забыл об опасной находке на полгода. Осенью он посетил встречу приятелей, и один из них рассказал анекдот про гранату.
Мужчина сразу вспомнил про свою «заначку» и решил перепрятать её в лесу. Так, с гранатой в руках он встретился с полицейским патрулём. Сотрудники правоохранительных органов изъяли гранату и отдали на экспертизу. Оказалось, что оружие было заряжено и пригодно для использования.
За незаконное хранение оружия суд постановил отправить мужчину в колонию строгого режима на 3 года и 9 месяцев, а также оштрафовать его на 5 000 рублей.
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