В Нижневартовске посадили украинца за торговлю наркотиками 

Нестабильная экономическая ситуация на родине толкнула гражданина Украины на преступление. Мужчина решил заработать денег незаконным способом, но не успел его, вовремя, задержала полиция.
По версии следствия, обвиняемый приехал в Нижневартовск для продажи синтетических наркотиков зависимым горожанам. Подсудимый приобрёл незаконный товар в интернете у неизвестных. Следователи продолжают поиск сообщников преступника, что привлечь их к уголовной ответственности.
Нижневартовский городской суд приговорил наркосбытчика к 9 годам колонии строго режима.