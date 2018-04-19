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В Нижневартовске посадили украинца за торговлю наркотиками
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В Нижневартовске посадили украинца за торговлю наркотиками 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Нестабильная экономическая ситуация на родине толкнула гражданина Украины на преступление. Мужчина решил заработать денег незаконным способом, но не успел его, вовремя, задержала полиция.
По версии следствия, обвиняемый приехал в Нижневартовск для продажи синтетических наркотиков зависимым горожанам. Подсудимый приобрёл незаконный товар в интернете у неизвестных. Следователи продолжают поиск сообщников преступника, что привлечь их к уголовной ответственности.
Нижневартовский городской суд приговорил наркосбытчика к 9 годам колонии строго режима.
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