Дело экс-главы Минюста Лавриновича направили в суд

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Он (Лавринович — ред.) обвиняется в совершении в период июля-октября 2010 года совместно с другими лицами и, в частности, В. Януковичем и в его интересах захвата государственной власти, в том числе и путем предприятия мер к незаконной, без решения единственного органа законодательной власти на Украине Верховной Рады Украины , смене действующей Конституции Украины, что привело к расширению полномочий президента Украины незаконным способом, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК Украины», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Досудебное расследование в отношении других подозреваемых в данном уголовном производстве — в частности — Януковича и экз-замглавы Минюста , имя которого не называется, в настоящее время остановлено. Их объявили в розыск. Кроме того, сообщается о том, что отношении экс-замминистра юстиции избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Лавриновича уже арестовывали около года назад. Так, 15 сентября 2017 года Печерский районный суд Киева арестовал Лавриновича на два месяца. 19 сентября его адвокат Евгений Солодко подал апелляцию на решение суда об аресте, которую 27 сентября 2017 года удовлетворил Апелляционный суд Киева.

Сам Лавринович заявил, что никакой узурпации власти благодаря решению Конституционного суда Украине не было.

«Конституционный суд ничего не возвращал, он признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в декабре 2004 году. Практически все политсилы, которые в то время были, инициировали отмену того закона, поскольку была нарушена процедура внесения изменений в Конституцию», — указывал Лавринович.

Его же министерство выполнило свои обязанности — опубликовало решение КСУ.