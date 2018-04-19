В Тюменской области сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего из сейфа четыре миллиона рублей

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» поступило сообщение о краже из частного дома в селе Коняшина четырех миллионов рублей.

Полицейскими проведен комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и личности преступника. В результате на днях оперуполномоченные установили и задержали в Екатеринбурге подозреваемого — ранее неоднократно судимого за аналогичное преступление 39-летнего жителя Свердловской области

Как выяснили стражи порядка, потерпевшая попросила мужчину присмотреть за домом. Когда хозяйки не было дома, злоумышленник похитил из сейфа денежные средства и скрылся. На допросе задержанный дал признательные показания и сообщил, что деньги потратил на покупку супруге автомобиля иностранного производства.