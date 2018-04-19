В Тюменской области сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего из сейфа четыре миллиона рублей 

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» поступило сообщение о краже из частного дома в селе Коняшина четырех миллионов рублей.
Полицейскими проведен комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и личности преступника. В результате на днях оперуполномоченные установили и задержали в Екатеринбурге подозреваемого — ранее неоднократно судимого за аналогичное преступление 39-летнего жителя Свердловской области.
Как выяснили стражи порядка, потерпевшая попросила мужчину присмотреть за домом. Когда хозяйки не было дома, злоумышленник похитил из сейфа денежные средства и скрылся. На допросе задержанный дал признательные показания и сообщил, что деньги потратил на покупку супруге автомобиля иностранного производства.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Похищенная часть денежных средств и автотранспорт изъяты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на максимальный срок до 10 лет.