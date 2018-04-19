В Калининградской области директор МУПа осужден на 7 лет за взятку

Калининградской области директор МУП за получение взятки в крупном размере осужден к 7-ми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Денинградского районного суда.

Судом установлено, что летом 2017 года руководителя муниципального предприятия получил от заместителя директора одной из компаний взятку в размере 300 000 рублей. Эта компания задолжала за коммунальные услуги более 2 млн рублей. Взамен глава МУПа разорвал все экземпляры претензий и передал представителю организации новый счет всего лишь на сумму 100 000 рублей.

Подсудимый в судебном заседании не признал свою вину в получении взятки.

Приговором Ленинградского районного суда N. осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных унитарных предприятиях на срок 7 лет.

Приговор не вступил в законную силу.