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В Калининградской области директор МУПа осужден на 7 лет за взятку
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В Калининградской области директор МУПа осужден на 7 лет за взятку 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области директор МУП за получение взятки в крупном размере осужден к 7-ми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Денинградского районного суда.
Судом установлено, что летом 2017 года руководителя муниципального предприятия получил от заместителя директора одной из компаний взятку в размере 300 000 рублей. Эта компания задолжала за коммунальные услуги более 2 млн рублей. Взамен глава МУПа разорвал все экземпляры претензий и передал представителю организации новый счет всего лишь на сумму 100 000 рублей.
Подсудимый в судебном заседании не признал свою вину в получении взятки.
Приговором Ленинградского районного суда N. осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных унитарных предприятиях на срок 7 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
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