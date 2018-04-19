Мошенника осудили за кражу земельных участков в Ростове‐на‐Дону

Житель Ростова‐на‐Дону незаконно оформил на себя шесть земельных участков. По решению суда преступника приговорили к тюремному заключению.

В 2010 году с помощью поддельных документов подсудимый оформил право собственности на шесть земельных участков, расположенных в Ворошиловском районе

Ростова-на-Дону, причинив своими незаконными действиями ущерб государству на общую сумму более 20 миллионов рублей

пресс-служба