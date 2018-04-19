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Мошенника осудили за кражу земельных участков в Ростове‐на‐Дону
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Мошенника осудили за кражу земельных участков в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 2 часа назад
Житель Ростова‐на‐Дону незаконно оформил на себя шесть земельных участков. По решению суда преступника приговорили к тюремному заключению.
В 2010 году с помощью поддельных документов подсудимый оформил право собственности на шесть земельных участков, расположенных в Ворошиловском районе
Ростова-на-Дону, причинив своими незаконными действиями ущерб государству на общую сумму более 20 миллионов рублей
пресс-служба
прокуратуры Ростовской области.
Осужденного приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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