Борец «поломал» москвича на станции метро «Автозаводская»

Житель Москвы серьезно пострадал после перепалки с неизвестным мужчиной на станции метро «Автозаводская». Судя по характеру травм, конфликт произошел между борцом и не владеющим боевыми искусствами гражданином. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

19 апреля примерно в 18:45 на платформе поссорились два мужчины, один из которых — пострадавший — 1987 года рождения. Борец взял в захват мужчину, в результате чего сломал ему несколько костей и вывихнул пару суставов.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи установили, что у гражданина множественные травмы, перелом мыщелка большеберцовой кости левой голени со смещением, травматический вывих головки левой плечевой кости с отрывом большого бугорка.

Пострадавший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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