Ещё
Борец «поломал» москвича на станции метро «Автозаводская»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

Борец «поломал» москвича на станции метро «Автозаводская» 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Житель Москвы серьезно пострадал после перепалки с неизвестным мужчиной на станции метро «Автозаводская». Судя по характеру травм, конфликт произошел между борцом и не владеющим боевыми искусствами гражданином. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
19 апреля примерно в 18:45 на платформе поссорились два мужчины, один из которых — пострадавший — 1987 года рождения. Борец взял в захват мужчину, в результате чего сломал ему несколько костей и вывихнул пару суставов.
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи установили, что у гражданина множественные травмы, перелом мыщелка большеберцовой кости левой голени со смещением, травматический вывих головки левой плечевой кости с отрывом большого бугорка.
Пострадавший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В конце марта группа школьников избила подростка за то, что он проявлял знаки внимания к их общей подруге. Мать ребенка заявила, что «не будет жалеть» хулиганов.
360tv.ru: последние новости
Напавший на ученицу девятиклассник из Стерлитамака пойдет под суд. Заведены два уголовных дела Оглашен приговор экс-главе УСБ СК полковнику Максименко Россиянина арестовали за кражу iPhone X в Таиланде
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей402
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора49
«Весь салон залит кровью»143
Путин инициировал важное совещание337
В России может резко подорожать сотовая связь89
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение