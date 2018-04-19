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Житель Щукина задержан за кражу из автомобиля
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Житель Щукина задержан за кражу из автомобиля 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Сотрудники полиции ОМВД по району Щукино задержали местного жителя по подозрению в хищении из автомобиля.
— Установлено, что на Щукинской улице злоумышленник разбил стекло автомобиля марки Opel. Из салона он похитил разное имущество и скрылся. Ущерб составил около трех тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый 22-летний безработный местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (ео)
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