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Вице-президента FINA арестовали по подозрению в организации убийства
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Вице-президента FINA арестовали по подозрению в организации убийства 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-президент Международной федерации плавания (FINA) Тамаш Гярфаш был арестован венгерской полицией по подозрению в организации убийства, сообщает британское издание Inside the Games.
Согласно данным СМИ, Гярфаш организовал убийство местного медиамагната Яноша Фенью в 1998 году, который был застрелен в своей машине.
20 лет назад виновным признали словака Йозефа Рохача, который был приговорен к пожизненному заключению.
Однако в октябре 2017 года дело об убийстве владельца нескольких венгерских газет, журналов и телевизионной сети было открыто заново.
В FINA сообщили, что организация в курсе случившегося и ждет дальнейшей информации о расследовании.
Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова сравнила условия для тренировок в США и России.
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 Ещё 2 источника 
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