В США 19 апреля юриста-недоучку казнят за убийство судьи

США на 19 апреля назначена казнь самого пожилого американского преступника, дождавшегося исполнения смертного приговора. 83-летний Уолтер Лерой Муди-младший приговорен к высшей мере за убийство федерального судьи в 1989 году (за последовавшее вскоре убийство адвоката Муди было назначено пожизненное заключение). Приговор должны привести в исполнение в 18..00 по местному времени (23.00 мск).

Оба убийства произошли в рождественские каникулы с помощью самодельных бомб, закамуфлированных под почтовые бандероли. 16 декабря в частном доме в Алабаме, открывая «подарок», погиб апелляционный судья Роберт Вэнс, а его супруга получила серьезные ранения. Два дня спустя в Атланте при аналогичных обстоятельствах был убит чернокожий адвокат Роберт Робертсон, специалист по защите гражданских прав. ФБР удалось перехватить еще две «почтовые» бомбы: одна должна была взорваться в штаб-квартире окружного суда, где работал Вэнс, другая — в офисе организации по защите прав чернокожих во Флориде.

Правоохранительные органы вышли на подозреваемого, после того, как один из экспертов вспомнил, что сталкивался с таким типом взрывного устройства в начале 1970-х годов. Сотрудники ФБР подняли архивы и обнаружили, что некий Фрэнк Муди в 1972 году был осужден на четыре года за хранение аналогичной взрывчатки — при неудачном испытании пострадала супруга бомбиста, о чем быстро узнала полиция. Детективы установили мотив: месть окружному суду за отказ отменить приговор и за сломанную карьеру юриста (Муди учился в школе права). С судьей Вэнсом у преступника был личный конфликт — хотя погибший и не был членом коллегии, рассматривавшей апелляцию взрывника. Остальные бомбы Муди разослал для заметания следов, чтобы правоохранители искали террористическую организацию, связанную с расистами.

В 1991 году Муди судили в штате Миннесота за убийство адвоката и ряд связанных со взрывами мелких преступлений и приговорили к пожизненному лишению свободы. А спустя шесть лет в штате Алабама с участием присяжных преступнику был вынесен смертный приговор за убийство судьи Вэнса, которого признали третьим служителем Фемиды, погибшим в XX веке в США в результате исполнения своих полномочий.

Казнь через смертельную инъекцию должна состояться в федеральной тюрьме Холлман в Южной Алабаме 19 апреля в 23.00 по московскому времени. Накануне Муди, так не признавший свою вину, обратился в Верховный суд США с просьбой отложить казнь, но пока так и не получил ответа.