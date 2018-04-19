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В Петербурге задержали двух выходцев из Средней Азии, пытавшихся примкнуть к террористам через Telegram
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В Петербурге задержали двух выходцев из Средней Азии, пытавшихся примкнуть к террористам через Telegram 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Двух молодых людей из Средней Азии задержали в Санкт-Петербурге после попытки примкнуть к террористам на Ближнем Востоке через Telegram. По данным ГСУ СКР по Северной столице, с помощью мессенджера подозреваемые пытались найти себе вербовщика.
По данным следствия, отыскав вербовщика, выходцы из Средней Азии отправили ему копии своих паспортов, а взамен получили план выезда из России в обход контроля правоохранителей. Также вербовщик проинструктировал молодых людей, как попасть в тренировочный лагерь боевиков.
Отмечается, что подозреваемые успели приобрести билеты, когда сотрудникам правоохранительных органов удалось их задержать. В отношении них заведено дело по статье «Покушение на участие в деятельности террористической организации». Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.
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