В Дмитровском районе задержан похититель лайтбокса с автомобиля такси

В Дмитровском районе задержали 25-летнего мужчину по подозрению в краже с автомобиля такси лайтбокса. Об этом сообщил источник в УВД по САО.

— По заявлению водителя одной из компаний задержан подозреваемый в краже лайтбокса с автомобиля, который был припаркован на Селигерской улице. Им оказался приезжий, сам работающий таксистом. Как было установлено, злоумышленник с помощью инструментов демонтировал с такси световой короб с названием организации, так называемый лайтбокс, и скрылся, — пояснил источник.