В Дмитровском районе задержан похититель лайтбокса с автомобиля такси 

В Дмитровском районе задержали 25-летнего мужчину по подозрению в краже с автомобиля такси лайтбокса. Об этом сообщил источник в УВД по САО.
— По заявлению водителя одной из компаний задержан подозреваемый в краже лайтбокса с автомобиля, который был припаркован на Селигерской улице. Им оказался приезжий, сам работающий таксистом. Как было установлено, злоумышленник с помощью инструментов демонтировал с такси световой короб с названием организации, так называемый лайтбокс, и скрылся, — пояснил источник.
По факту совершения преступления в ОМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. (мю)