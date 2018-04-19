Петербургскую студентку оштрафовали за организацию казино

прокуратуре пояснили, что по уголовному делу проходит студентка третьего курса, которая установила в съемном помещении на улице Дмитрова 21 игровой автомат. Деньги от клиентов она получала в счет ставок.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере около 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.