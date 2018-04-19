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Петербургскую студентку оштрафовали за организацию казино
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Петербургскую студентку оштрафовали за организацию казино 

360tv.ru 2 часа назад
В Петербурге суд признал виновной студентку Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в организации азартных игр на съемной квартире. Об этом сообщила прокуратура города.
В прокуратуре пояснили, что по уголовному делу проходит студентка третьего курса, которая установила в съемном помещении на улице Дмитрова 21 игровой автомат. Деньги от клиентов она получала в счет ставок.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере около 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Жительница ХМАО организовала публичный дом, после чего ее арестовали сотрудники полиции. Пожилая женщина уже не первый раз привлекается к ответственности за аналогичные преступления. Изъяты секс-игрушки.
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