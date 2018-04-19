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Таксист из Выборга снял все деньги с банковской карты забывчивой пассажирки
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Таксист из Выборга снял все деньги с банковской карты забывчивой пассажирки 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Сотрудники уголовного розыска сработали оперативно и быстро вычислили молодого таксиста, который захотел воспользоваться забывчивостью своей пассажирки и обналичил деньги женщины в одном из банкоматов Выборга.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе выборгского УМВД в четверг, 19 апреля, сотрудниками угрозыска был задержан 27-летний водитель такси, который совершил кражу денег с банковской карточки своей пассажирки. Сообщается, что таксист, воспользовавшись тем, что женщина позабыла на заднем сидении его автомобиля пакет, в котором и находилась карточка, снял с неё более 6 тыс. рублей.
Женщина заявила в полицию о пропаже своего пакета, после чего через небольшой промежуток времени на ее телефон стали приходить уведомления о снятии денег в банкоматах Выборга. По факту случившегося следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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