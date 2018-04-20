На Кубани произошло задержание со стрельбой

Вчера в 19:30 на бывшем посту ГАИ в станице Елизаветинской в Краснодарском крае произошло задержание двоих человек. Они подозреваются в совершении тяжких преступлений на территории региона.

По словам пресс-секретаря главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Татьяны Скрипко, при блокировании транспорта было произведено несколько выстрелов в воздух холостыми патронами. Правоохранители остановили автомобиль и вытащили из него двоих подозреваемых. После чего произошло задержание.

Предварительно, мужчины подозреваются в разбойном нападении в Тимашевске