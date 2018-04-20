Ещё
На Кубани произошло задержание со стрельбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани произошло задержание со стрельбой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера в 19:30 на бывшем посту ГАИ в станице Елизаветинской в Краснодарском крае произошло задержание двоих человек. Они подозреваются в совершении тяжких преступлений на территории региона.
По словам пресс-секретаря главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Татьяны Скрипко, при блокировании транспорта было произведено несколько выстрелов в воздух холостыми патронами. Правоохранители остановили автомобиль и вытащили из него двоих подозреваемых. После чего произошло задержание.
Предварительно, мужчины подозреваются в разбойном нападении в Тимашевске.
«ФедералПресс» напоминает, что в Тюмени инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой за водителем квадроцикла.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СК готовит новое обвинение бывшему вице-мэру Уфы Бывшего челябинского силовика выпустили из СИЗО домой Суд арестовал первого заместителя мэра Сочи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США160
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300357
Первый легальный бордель открывается в России356
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой83
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение