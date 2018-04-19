В Кировской области преподаватель детской школы два года насиловал малолетних девочек: всего насчитывается 51 эпизод насильственных действий

Кировской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении преподавателя, обвиняемого в совершении 51 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего преподавателя одной из детских школ искусств Кировской области, обвиняемого в совершении 51 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

«По версии следствия, преподаватель по классу баяна и синтезатора одной из детских школ искусств Кировской области с сентября 2015 года по апрель 2017 года совершил 51 эпизод иных действий сексуального характера в отношении своих учениц, а также учащихся школы, не достигших 14-летнего возраста (всего 5 потерпевших девочек)», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Весной 2017 года несколько учениц со своими законными представителями обратились в правоохранительные органы с заявлениями о противоправных действиях преподавателя. После проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.

Согласно заключению стационарной комплексной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый страдает расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.

Следователь провел кропотливую работу по сбору и закреплению доказательственной базы. Обвиняемый свою вину признал частично — по нескольким преступным эпизодам.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

Фото — СУ СКР по Кировской области