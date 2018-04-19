В Воронеже постоялец надругался над дочерью сотрудницы хостела 

В Воронежской области по подозрению в надругательстве над одиннадцатилетней девочкой задержан и заключен под стражу 50-летний житель Россошанского района. При предъявлении обвинения мужчина частично признал вину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Инцидент произошел в апреле в Ленинском районе Воронежа. По данным следствия, сотрудница хостела пришла на работу вместе с дочерью. «Вечером постоялец хостела под предлогом игры заманил девочку в свою комнату, где совершил иные действия сексуального характера. О действиях взрослого мужчины малолетняя рассказала матери, и та обратилась в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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