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В Подмосковье возбудили дело о мошенничестве с землями в Серпуховском районе
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В Подмосковье возбудили дело о мошенничестве с землями в Серпуховском районе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с землями в Серпуховском районе Московской области. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в администрации района вновь проходит выемка документов.
"По факту махинации с землями, а также с фондами, на которые переводились денежные средства, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). В рамках уголовного дела проходят обыски и выемка документов в администрации Серпуховского района, а также в парке «Дракино», во дворце спорта «Надежда» и в поселковых администрациях", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обыски также прошли в квартирах и в домах у фигурантов уголовного дела. Источник не уточнил, кто именно стал подозреваемым.
5 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщал о том, что сотрудники подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ проводят обыски, предположительно, связанные с отмыванием денег через подставной фонд, в администрации Серпуховского района, изымают документацию за последние 10 лет. Одновременно шли следственные действия во дворце спорта «Надежда» в поселке Большевик.
9 апреля источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что сотрудники ФСБ вновь пришли с обысками в администрацию Серпуховского района, по предварительной информации, они связаны с махинациями с землей.
Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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