Студентка РАНХиГС устроила казино в квартире 

Студентка третьего курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге получила приговор по уголовному делу за то, что устроила на съёмной квартире казино. Девушка принимала от клиентов деньги в счёт ставок, в общей сложности в квартире было установлено два десятка игровых автоматов.
«Суд установил, что подсудимая незаконно организовала в съемной квартире дома по улице Димитрова проведение азартных игр с использованием 21 игрового аппарата, принимая от клиентов деньги в счет ставок», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру.
Девушку обязали выплатить 50 тысяч рублей в качестве штрафа.