Ещё
Студентка РАНХиГС устроила казино в квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студентка РАНХиГС устроила казино в квартире 

News.ru 20 минут назад
Студентка третьего курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге получила приговор по уголовному делу за то, что устроила на съёмной квартире казино. Девушка принимала от клиентов деньги в счёт ставок, в общей сложности в квартире было установлено два десятка игровых автоматов.
«Суд установил, что подсудимая незаконно организовала в съемной квартире дома по улице Димитрова проведение азартных игр с использованием 21 игрового аппарата, принимая от клиентов деньги в счет ставок», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру.
Девушку обязали выплатить 50 тысяч рублей в качестве штрафа.
News.ru: последние новости
Экс-главу Нижнего Новгорода объявили в розыск В московском парке нашли человеческий скелет Российские матери поедут в Ирак доказывать невиновность своих дочерей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии95
В Москве загорелся ТЦ28
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии90
РФ потребовала от США компенсаций90
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение