Житель Самарской области обвиняется в убийстве и хищении чужого имущества

По версии следствия, 23 июля 2017 года, в селе Мордовская селитьба, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине, нанёс продавщице — 40-летней женщине ножевые ранения в область брюшной полости, шеи и конечностей, после чего, похитив деньги и продукты питания на общую сумму более 53 тысяч рублей, скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Кроме того, в июне 2017 года обвиняемый похитил у отца четыре тысячи рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Самарский областной суд.