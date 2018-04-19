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Житель Самарской области обвиняется в убийстве и хищении чужого имущества
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Житель Самарской области обвиняется в убийстве и хищении чужого имущества 

АиФ-Самара 42 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого, 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений и тайном хищении чужого имущества, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, 23 июля 2017 года, в селе Мордовская селитьба, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине, нанёс продавщице — 40-летней женщине ножевые ранения в область брюшной полости, шеи и конечностей, после чего, похитив деньги и продукты питания на общую сумму более 53 тысяч рублей, скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Кроме того, в июне 2017 года обвиняемый похитил у отца четыре тысячи рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Самарский областной суд.
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