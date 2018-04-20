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Восьмиклассник совратил 4‐летнего мальчика в игровой комнате московского ТЦ
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Восьмиклассник совратил 4‐летнего мальчика в игровой комнате московского ТЦ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
16 летний подросток совратил и надругался над четырехлетним мальчиком в игровой комнате в торговом центре «Коламбус» около станции метро «Пражская». Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло 18 апреля, но о нем стало известно только спустя два дня. По словам матери потерпевшего мальчика, 16-летний подросток совершил в отношении четырехлетнего ребенка «насильственные действия сексуального характера», чтобы удовлетворить свою «сексуальную страсть». В отношении подростка возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Полиция задержала подростка — им оказался ученик восьмого класса химкинской школы.
Похожая ситуация произошла в Подмосковье. Полиция задержала 15-летнего гимназиста за изнасилование одноклассника. При каких обстоятельствах происходило «действие» — не сообщается.
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