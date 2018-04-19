Полиция Южной Кореи арестовала пассажира из Владивостока за драку на борту самолета

Южной Корее правоохранители задержали 53‐летнего гражданина России за дебош в самолете авиакомпании Korean Air. Во время перелета из Тайланда во Владивосток мужчина поругался со своей женой и устроил драку на борту. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на «Российскую газету».

По словам членов экипажа, муж с женой начали выяснять отношения после того, как пассажирам предложили еду и напитки. Бортпроводница попросила супругов успокоиться, однако это еще больше разозлило мужчину. Он ударил стюардессу локтем, после чего кинул поднос с остатками еды в проход самолета. Все это сопровождалось бранью.

В результате дебошира задержали и передали сотрудникам полиции в аэропорту Инчхона. По словам правоохранителей, задержанный подготовил свое видение происшествия. Он заявил, что немного повздорил с супругой

из-за обеда, а после незначительно повысил голос на бортпроводницу.

В том, что он ударил стюардессу и выругался на пассажиров, задержанный не признался. По его словам, у него «неудачно соскользнул локоть», а ругаться он не хотел — громкий голос у мужчины якобы всегда. Следователи продолжат расследование и примут необходимые меры.