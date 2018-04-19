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Названа цена укуса полицейского
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Названа цена укуса полицейского 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Максуджону Сатторову, укусившему полицейского во время проверки документов. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем «ТамТам»-канале.
Мужчину признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»). Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Суд назначил ему штраф в 20 тысяч рублей.
Из материалов уголовного дела следует, что 19 ноября прошлого года Сатторов отказался от проверки документов и укусил за кисть правой руки сотрудника патрульно-постовой службы. Здоровью полицейского не было причинено вреда.
14 февраля сообщалось о задержании пьяного студента из Эфиопии, который пытался пробраться в одно из общежитий Волгограда. Молодой человек нецензурно ругался, укусил бойца Росгвардии, а затем ногой ударил кузов служебного автомобиля, оставив на нем вмятину. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
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