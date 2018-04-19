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Трех волгоградцев осудили на 5,4 и 2,5 года за избиение двух мужчин
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Трех волгоградцев осудили на 5,4 и 2,5 года за избиение двух мужчин 

АиФ Волгоград 50 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил трех жителей Даниловского района Волгоградской области к 5, 4 и 2,5 годам за избиение двух прохожих. Один из злоумышленников будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а остальные — в колонии строгого режима.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, двое из злоумышленников — братья в возрасте 24 и 16 лет. В день избиения мужчин они приехали к отцу в гости в поселок Даниловка. Там они встретили 23-летнего знакомого, с которым начали распивать спиртное. Около 04:00 11 июня 2017 года они попросили у двух 42-летних мужчин закурить, однако те отказали им. Тогда молодые люди набросились на них с кулаками. В результате драки у одного из мужчин врачи обнаружили перелом ребер с повреждением легкого. Второй прохожий получил сотрясение головного мозга и перелом носа.
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