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СК опубликовал видео задержания предполагаемых террористов в Петербурге
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СК опубликовал видео задержания предполагаемых террористов в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Сети появилось видео задержания двух потенциальных террористов в Петербурге. Кадры были опубликованы Следственным комитетом по региону.
Напомним, двух выходцев из среднеазиатских стран подозревают в покушении на участие в деятельности террористической организации. Обоим задержанным по 21 году.
Мигранты нашли в интернете вербовщика, который пообещал им устройство в тренировочный лагерь террористов на Ближнем Востоке и рассказал, как можно уехать из России, не привлекая к себе внимание правоохранительных органов. При этом, по данным ведомства, общение сторон велось через мессенджер Telegram.
Злоумышленники уже купили билеты на самолет, но покинуть страну не успели, поскольку были задержаны следователями и сотрудниками спецслужб. В настоящее время решается вопрос об аресте сообщников и предъявлении им обвинения.
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