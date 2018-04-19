СК опубликовал видео задержания предполагаемых террористов в Петербурге 

В Сети появилось видео задержания двух потенциальных террористов в Петербурге. Кадры были опубликованы Следственным комитетом по региону.
Напомним, двух выходцев из среднеазиатских стран подозревают в покушении на участие в деятельности террористической организации. Обоим задержанным по 21 году.
Мигранты нашли в интернете вербовщика, который пообещал им устройство в тренировочный лагерь террористов на Ближнем Востоке и рассказал, как можно уехать из России, не привлекая к себе внимание правоохранительных органов. При этом, по данным ведомства, общение сторон велось через мессенджер Telegram.
Злоумышленники уже купили билеты на самолет, но покинуть страну не успели, поскольку были задержаны следователями и сотрудниками спецслужб. В настоящее время решается вопрос об аресте сообщников и предъявлении им обвинения.