СК опубликовал видео задержания предполагаемых террористов в Петербурге

В Сети появилось видео задержания двух потенциальных террористов в Петербурге . Кадры были опубликованы Следственным комитетом по региону.

Напомним, двух выходцев из среднеазиатских стран подозревают в покушении на участие в деятельности террористической организации. Обоим задержанным по 21 году.

Мигранты нашли в интернете вербовщика, который пообещал им устройство в тренировочный лагерь террористов на Ближнем Востоке и рассказал, как можно уехать из России , не привлекая к себе внимание правоохранительных органов . При этом, по данным ведомства, общение сторон велось через мессенджер Telegram.

Злоумышленники уже купили билеты на самолет, но покинуть страну не успели, поскольку были задержаны следователями и сотрудниками спецслужб. В настоящее время решается вопрос об аресте сообщников и предъявлении им обвинения.