В Тарко-Сале на 50 тысяч оштрафовали шумного и бесстрашного гражданина

В Тарко-Сале Пуровского района мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что он ударил полицейского. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Горожанин выпивал в гостях у знакомых, но судя по всему, весьма шумно. Ночью в дежурную часть районной полиции соседи сообщили, что по одному из адресов шумят в квартире, мешают отдыхать жильцам дома. По указанному адресу незамедлительно выехали правоохранители. Они попросили гостя покинуть квартиру, на что тот начал вести себя агрессивно. При выходе из жилого помещения правонарушитель хватался за форменное обмундирование полицейских и ударил одного из них. Стражи порядка надели на мужчину наручники и доставили в отделение полиции. Районный суд признал правонарушителя виновным и оштрафовал, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО