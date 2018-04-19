Ещё
В Тарко-Сале на 50 тысяч оштрафовали шумного и бесстрашного гражданина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тарко-Сале на 50 тысяч оштрафовали шумного и бесстрашного гражданина 

ИА Север-Пресс 54 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тарко-Сале Пуровского района мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что он ударил полицейского.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Горожанин выпивал в гостях у знакомых, но судя по всему, весьма шумно. Ночью в дежурную часть районной полиции соседи сообщили, что по одному из адресов шумят в квартире, мешают отдыхать жильцам дома. По указанному адресу незамедлительно выехали правоохранители. Они попросили гостя покинуть квартиру, на что тот начал вести себя агрессивно. При выходе из жилого помещения правонарушитель хватался за форменное обмундирование полицейских и ударил одного из них. Стражи порядка надели на мужчину наручники и доставили в отделение полиции. Районный суд признал правонарушителя виновным и оштрафовал, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
ИА Север-Пресс: последние новости
По-братски не получилось. В Ноябрьске один брат сидел, пока другой «бегал» Брат на брата. В селе Белоярск семейный конфликт вылился в кровавые разборки Пожалел денег на ребёнка. После отсидки долг придется вернуть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии106
В Москве загорелся ТЦ31
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии90
РФ потребовала от США компенсаций94
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть15
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение