Приморца посадили на 19 лет за действия сексуального характера в отношении детей

Все произошло в Чугуевском районе.

Чугуевским районным судом вынесен приговор местному жителю, 1980 года рождения, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период с января по сентябрь 2017г. в одном из сел Чугуевского района. Проживая в одной квартире с малолетней дочерью своей сожительницы, 2007 г.р., фигурант с целью удовлетворения своих потребностей совершал в отношении девочки и ее подруги-ровесницы, проживавшей по соседству, иные действия сексуального характера.

Сожительница злоумышленника, с целью контроля происходящего во время ее отсутствия, в один из дней оставила в комнате планшет в режиме видеозаписи. Вернувшись домой и просмотрев запись, на которой были зафиксированы преступные деяния сожителя, женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы