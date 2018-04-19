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Приморца посадили на 19 лет за действия сексуального характера в отношении детей
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Приморца посадили на 19 лет за действия сексуального характера в отношении детей 

Prim.News 32 минуты назад
Все произошло в Чугуевском районе.
Чугуевским районным судом вынесен приговор местному жителю, 1980 года рождения, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста).
Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период с января по сентябрь 2017г. в одном из сел Чугуевского района. Проживая в одной квартире с малолетней дочерью своей сожительницы, 2007 г.р., фигурант с целью удовлетворения своих потребностей совершал в отношении девочки и ее подруги-ровесницы, проживавшей по соседству, иные действия сексуального характера.
Сожительница злоумышленника, с целью контроля происходящего во время ее отсутствия, в один из дней оставила в комнате планшет в режиме видеозаписи. Вернувшись домой и просмотрев запись, на которой были зафиксированы преступные деяния сожителя, женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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