Тяжкие преступления: в Севастополе задержали восемь членов ОПГ

"Оперуполномоченными уголовного розыска совместно со следователями УМВД России по Севастополю в рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства в особо крупном размере задержаны восемь жителей города в возрасте от 32 до 56 лет, подозреваемые в вымогательстве крупных денежных сумм", — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк

По данным МВД, ранее злоумышленники, угрожая убийством и причинением вреда здоровью предпринимателя и его семье, требовали около 30 млн рублей.

"Они заставили мужчину переписать на них имущество и подписать договоры займа, после чего завладели производственной базой и автомобилями, принадлежавшими потерпевшему", — отметили в пресс-службе.

По версии следствия, фигуранты также причастны к аналогичному противоправному деянию: под угрозой убийства в течение нескольких лет они ежемесячно вымогали у севастопольца 350 тыс. рублей за покровительство в бизнесе.

Правоохранители возбудили уголовное дело, задержанные заключены под стражу. В МВД полагают, что могут быть еще факты вымогательства, совершенные этой ОПГ, поэтому просят всех пострадавших откликнуться.