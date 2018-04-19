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Тяжкие преступления: в Севастополе задержали восемь членов ОПГ
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Тяжкие преступления: в Севастополе задержали восемь членов ОПГ 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны участники организованной группы, подозреваемые в совершении серии тяжких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
"Оперуполномоченными уголовного розыска совместно со следователями УМВД России по Севастополю в рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства в особо крупном размере задержаны восемь жителей города в возрасте от 32 до 56 лет, подозреваемые в вымогательстве крупных денежных сумм", — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По данным МВД, ранее злоумышленники, угрожая убийством и причинением вреда здоровью предпринимателя и его семье, требовали около 30 млн рублей.
"Они заставили мужчину переписать на них имущество и подписать договоры займа, после чего завладели производственной базой и автомобилями, принадлежавшими потерпевшему", — отметили в пресс-службе.
По версии следствия, фигуранты также причастны к аналогичному противоправному деянию: под угрозой убийства в течение нескольких лет они ежемесячно вымогали у севастопольца 350 тыс. рублей за покровительство в бизнесе.
Правоохранители возбудили уголовное дело, задержанные заключены под стражу. В МВД полагают, что могут быть еще факты вымогательства, совершенные этой ОПГ, поэтому просят всех пострадавших откликнуться.
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