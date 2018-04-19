В Энгельсе начальник почтового отделения присвоила себе 1,3 миллиона 

По данным областной прокуратуры, начальник отделения почтовой связи на протяжении двух лет принимала от граждан денежные средства в виде оплаты налогов, комиссионных сборов, коммунальных и иных видов услуг. Согласно установленной процедуре, женщина собственноручно заполняла квитанции, заверяла их своей подписью и ставила оттиск печати с датой их получения. Между тем полученные деньги она присваивала себе. Сумма хищений за указанный период составила более 1,3 миллиона рублей.
Суд приговорил экс-начальника почтового отделения к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщине предоставлена отсрочка отбытия наказания до достижений её ребенком четырнадцатилетнего возраста.