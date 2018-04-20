Ещё
Больше 9 миллионов задолжал руководитель вологодского предприятия своим сотрудникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше 9 миллионов задолжал руководитель вологодского предприятия своим сотрудникам 

Вологда.рф 1 час назад
Уголовное дело завели на руководителя компании «Стройпластик» Вологды. Мужчина «забыл» выплатить зарплату более чем 80 работникам.
Как сообщили в областной прокуратуре, первые задержки оплаты труда начались в организации в ноябре 2016 года. В течение семи месяцев 81 сотрудник ни разу не получил свою зарплату полностью, еще троим труд не оплатили вообще. В итоге общая сумма задолженности составила больше 9,3 миллионов рублей. При этом, как выяснилось в ходе следствия, у руководства предприятия были средства для выплаты заработной платы.
В отношении директора фирмы возбудили уголовные дела по статьям «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы» и «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных выплат». После вмешательства прокуратуры частично зарплату работникам выплатили. Расследование уголовных дел завершено, материалы направлены мировому судье.
Вологда.рф: последние новости
Год лишения условно получила начальник отделения почты за присвоение денег Подросток совершил несколько краж и не один год скрывался от правосудия Убийством закончилась ссора на кухне в Великом Устюге
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание240
«Весь салон залит кровью»76
Турция вывела золотой запас из США220
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Первый легальный бордель открывается в России356
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение