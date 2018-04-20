Больше 9 миллионов задолжал руководитель вологодского предприятия своим сотрудникам 

Уголовное дело завели на руководителя компании «Стройпластик» Вологды. Мужчина «забыл» выплатить зарплату более чем 80 работникам.
Как сообщили в областной прокуратуре, первые задержки оплаты труда начались в организации в ноябре 2016 года. В течение семи месяцев 81 сотрудник ни разу не получил свою зарплату полностью, еще троим труд не оплатили вообще. В итоге общая сумма задолженности составила больше 9,3 миллионов рублей. При этом, как выяснилось в ходе следствия, у руководства предприятия были средства для выплаты заработной платы.
В отношении директора фирмы возбудили уголовные дела по статьям «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы» и «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных выплат». После вмешательства прокуратуры частично зарплату работникам выплатили. Расследование уголовных дел завершено, материалы направлены мировому судье.