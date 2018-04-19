Мясники добились зарплаты

Фото с ресурса 56nv.ru Гороховецкий мировой суд приговорил к крупному денежному штрафу генерального директора местного мясокомбината. Мужчина свыше двух месяцев не платил зарплату своим сотрудникам.

Следствием установлено, что руководство «Гороховецкого мясокомбината» в прошлом году с задержкой выплачивало работникам зарплату, что стало основанием для коллективного обращения за защитой своих прав.

В рамках уголовного дела 34 теперь уже бывших сотрудника предприятия признаны потерпевшими. За март-апрель прошлого года они не получили, по оценкам следствия, более 722 тысяч рублей.

Под контролем следователя за 400 тысяч рублей был продан грузовой автомобиль комбината, а денежные средства переведены на счета пострадавших граждан. За счет средств предприятия бывшим работникам возвращено еще 100 тысяч рублей.

Приговором мирового суда генеральному директору предприятия назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.