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Мясники добились зарплаты
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Мясники добились зарплаты 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса 56nv.ru  Гороховецкий мировой суд приговорил к крупному денежному штрафу генерального директора местного мясокомбината. Мужчина свыше двух месяцев не платил зарплату своим сотрудникам.
Следствием установлено, что руководство «Гороховецкого мясокомбината» в прошлом году с задержкой выплачивало работникам зарплату, что стало основанием для коллективного обращения за защитой своих прав.
В рамках уголовного дела 34 теперь уже бывших сотрудника предприятия признаны потерпевшими. За март-апрель прошлого года они не получили, по оценкам следствия, более 722 тысяч рублей.
Под контролем следователя за 400 тысяч рублей был продан грузовой автомобиль комбината, а денежные средства переведены на счета пострадавших граждан. За счет средств предприятия бывшим работникам возвращено еще 100 тысяч рублей.
Приговором мирового суда генеральному директору предприятия назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.
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