Житель Данилова зарезал возлюбленную и хотел свести счеты с жизнью

Данилове мужчина убил свою сожительницу и решил покончить жизнь суицидом.

Инцидент произошел в среду, 18 апреля, в одном из домов на улице Свободы. Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, правоохранители обнаружили в квартире тело мертвой 27-летней девушки с колото-резаным ранением в области груди. Рядом с ней лежал 34-летний мужчина с ранами шеи и предплечья. Врачам удалось его спасти.

По данным следствия, между сожителями произошел конфликт. Подозреваемый зарел женщину и после решил свести счеты с жизнью. Сейчас от него поступила явка с повинной.