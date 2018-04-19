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Житель Данилова зарезал возлюбленную и хотел свести счеты с жизнью
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Житель Данилова зарезал возлюбленную и хотел свести счеты с жизнью 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Данилове мужчина убил свою сожительницу и решил покончить жизнь суицидом.
Инцидент произошел в среду, 18 апреля, в одном из домов на улице Свободы. Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, правоохранители обнаружили в квартире тело мертвой 27-летней девушки с колото-резаным ранением в области груди. Рядом с ней лежал 34-летний мужчина с ранами шеи и предплечья. Врачам удалось его спасти.
По данным следствия, между сожителями произошел конфликт. Подозреваемый зарел женщину и после решил свести счеты с жизнью. Сейчас от него поступила явка с повинной.
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