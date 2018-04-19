Защита осужденных за убийство Б. Немцова обжаловала приговор в ЕСПЧ

«Мы обратились в ЕСПЧ, жалобы поданы от всех пятерых осужденных и уже зарегистрированы в суде», — рассказала она. По ее словам, в жалобе указывается на несправедливое судебное разбирательство, а также на нарушения ст. 3 и ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил фигурантам дела, не имеющим постоянного источника дохода, за денежное вознаграждение не менее 15 млн руб. совершить убийство Б. Немцова. З. Дадаев является непосредственным исполнителем убийства Б. Немцова. Первоначально он дал признательные показания против себя и остальных задержанных, однако в суде отказался от своих слов, заявив, что признал вину под давлением. Остальные фигуранты дела заявляют о своей непричастности к убийству Б. Немцова и утверждают, что не знали политика.

Уголовное преследование в отношении Б. Шаванова прекращено в связи с его смертью в результате самоподрыва при задержании. С санкции Басманного суда Москвы заочно арестован предполагаемый организатор убийства Р. Мухудинов, находящийся с ноября 2015 г. в международном розыске.

Б. Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 г. во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. В политика было произведено несколько выстрелов, он скончался на месте.