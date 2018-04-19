Защита осужденных за убийство Б. Немцова обжаловала приговор в ЕСПЧ 

Защита пятерых осужденных за убийство политика Бориса Немцова обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила адвокат Роза Магомедова.
«Мы обратились в ЕСПЧ, жалобы поданы от всех пятерых осужденных и уже зарегистрированы в суде», — рассказала она. По ее словам, в жалобе указывается на несправедливое судебное разбирательство, а также на нарушения ст. 3 и ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Ранее Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима, лишил его воинского звания лейтенант и госнаграды ордена Мужества, Анзора Губашева — к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам колонии строгого режима. Тамерлан Эскерханов приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением воинского звания прапорщика полиции, а Хамзат Бахаев приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Также всем осужденным в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 100 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на два года после отбытия основного наказания. Позже Верховный суд РФ отменил всем осужденным штрафы.
По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил фигурантам дела, не имеющим постоянного источника дохода, за денежное вознаграждение не менее 15 млн руб. совершить убийство Б. Немцова. З. Дадаев является непосредственным исполнителем убийства Б. Немцова. Первоначально он дал признательные показания против себя и остальных задержанных, однако в суде отказался от своих слов, заявив, что признал вину под давлением. Остальные фигуранты дела заявляют о своей непричастности к убийству Б. Немцова и утверждают, что не знали политика.
Уголовное преследование в отношении Б. Шаванова прекращено в связи с его смертью в результате самоподрыва при задержании. С санкции Басманного суда Москвы заочно арестован предполагаемый организатор убийства Р. Мухудинов, находящийся с ноября 2015 г. в международном розыске.
Б. Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 г. во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. В политика было произведено несколько выстрелов, он скончался на месте.