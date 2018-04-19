Ещё
Защита осужденных за убийство Б. Немцова обжаловала приговор в ЕСПЧ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита осужденных за убийство Б. Немцова обжаловала приговор в ЕСПЧ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Защита пятерых осужденных за убийство политика Бориса Немцова обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила адвокат Роза Магомедова.
«Мы обратились в ЕСПЧ, жалобы поданы от всех пятерых осужденных и уже зарегистрированы в суде», — рассказала она. По ее словам, в жалобе указывается на несправедливое судебное разбирательство, а также на нарушения ст. 3 и ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Ранее Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима, лишил его воинского звания лейтенант и госнаграды ордена Мужества, Анзора Губашева — к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам колонии строгого режима. Тамерлан Эскерханов приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением воинского звания прапорщика полиции, а Хамзат Бахаев приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Также всем осужденным в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 100 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на два года после отбытия основного наказания. Позже Верховный суд РФ отменил всем осужденным штрафы.
По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил фигурантам дела, не имеющим постоянного источника дохода, за денежное вознаграждение не менее 15 млн руб. совершить убийство Б. Немцова. З. Дадаев является непосредственным исполнителем убийства Б. Немцова. Первоначально он дал признательные показания против себя и остальных задержанных, однако в суде отказался от своих слов, заявив, что признал вину под давлением. Остальные фигуранты дела заявляют о своей непричастности к убийству Б. Немцова и утверждают, что не знали политика.
Уголовное преследование в отношении Б. Шаванова прекращено в связи с его смертью в результате самоподрыва при задержании. С санкции Басманного суда Москвы заочно арестован предполагаемый организатор убийства Р. Мухудинов, находящийся с ноября 2015 г. в международном розыске.
Б. Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 г. во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. В политика было произведено несколько выстрелов, он скончался на месте.
Агентство «Москва»: последние новости
Обвиняемый в нападении на журналистку Т.Фельгенгауэр заявил в суде, что не хотел ее убивать Следствие просит арестовать обвиняемого в изнасиловании 19-летней в машине на юго-западе Москвы Режиссер К.Серебренников в суде поблагодарил людей по всему миру и своих коллег за поддержку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии115
В Москве загорелся ТЦ31
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть16
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии92
РФ потребовала от США компенсаций93
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение