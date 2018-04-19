Эксперт прокомментировал закон о новой мере пресечения в России

Документ позволит судам назначать подозреваемым «запрет на определённые действия», например, на общение с какими-либо лицами или на выход из помещения проживания.

«Такой закон когда-либо сложит в России правильную судебную практику, чтобы суды избирали меру пресечения, которая соответствует и тяжести совершённого преступления, и личности обвиняемого», — заявил Карабанов.

Как отметил эксперт, проконтролировать исполнение запрета на определённые действия могут технические средства, которые уже имеются в оперативных службах.