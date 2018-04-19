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Эксперт прокомментировал закон о новой мере пресечения в России
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Эксперт прокомментировал закон о новой мере пресечения в России 

RT на русском 1 час назад
Адвокат Александр Карабанов в беседе с НСН прокомментировал закон о новой мере пресечения, подписанный президентом России Владимиром Путиным.
Документ позволит судам назначать подозреваемым «запрет на определённые действия», например, на общение с какими-либо лицами или на выход из помещения проживания.
«Такой закон когда-либо сложит в России правильную судебную практику, чтобы суды избирали меру пресечения, которая соответствует и тяжести совершённого преступления, и личности обвиняемого», — заявил Карабанов.
Как отметил эксперт, проконтролировать исполнение запрета на определённые действия могут технические средства, которые уже имеются в оперативных службах.
11 апреля сообщалось, что Совфед одобрил закон о введении новой меры пресечения.
RT на русском: последние новости
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