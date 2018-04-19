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Новорожденная девочка в Автозаводском районе погибла из-за неперевязанной пуповины
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Новорожденная девочка в Автозаводском районе погибла из-за неперевязанной пуповины 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Следствие и суд установили, что утром 31 октября прошлого года 40-летняя женщина родила девочку в душе общежития на улице Старых Производственников. Подсудимая не перевязала ребенку пуповину, завернула его в полотенце и перенесла в дом по улице Автомеханической. Там в подъезде она нашла под лестницей на первом этаже коляску, положила туда новорожденную и скрылась.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть девочки наступила от острой кровопотери из-за не перевязанной пуповины, сообщает СУ СК по Нижегородской области. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину признала. Она работает, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, не замужем.
Женщине вменили статью 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Суд приговорил ее к 2 годам колонии-поселения.
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