Новорожденная девочка в Автозаводском районе погибла из-за неперевязанной пуповины

Следствие и суд установили, что утром 31 октября прошлого года 40-летняя женщина родила девочку в душе общежития на улице Старых Производственников. Подсудимая не перевязала ребенку пуповину, завернула его в полотенце и перенесла в дом по улице Автомеханической. Там в подъезде она нашла под лестницей на первом этаже коляску, положила туда новорожденную и скрылась.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть девочки наступила от острой кровопотери из-за не перевязанной пуповины, сообщает СУ СК по Нижегородской области . В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину признала. Она работает, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, не замужем.

Женщине вменили статью 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Суд приговорил ее к 2 годам колонии-поселения.