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Олег Кондрашов проходит за границей послеоперационную реабилитацию
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Олег Кондрашов проходит за границей послеоперационную реабилитацию 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Олег Кондрашов за границей проходит курс реабилитации после операции. Об этом бывший глава администрации Нижнего Новгорода сообщил агентству собственного холдинга.
По поводу его обвинения СУ СК РФ в получении взятки в размере 17 миллионов рублей Кондрашов ответил: «Ничего подобного не было. В 2015 году после ряда процедур, экспертиз и проверок этого дела следственные органы не нашли состава преступления. Получается, что преследование, организованное против меня в 2015 году экс-главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным, зачем-то пытаются возобновить».
Ранее сообщалось, что заместитель Олега Кондрашова Владимир Привалов и двое его посредников задержаны. В настоящее время суд избирает для них меру пресечения.
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