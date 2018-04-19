Олег Кондрашов проходит за границей послеоперационную реабилитацию 

Олег Кондрашов за границей проходит курс реабилитации после операции. Об этом бывший глава администрации Нижнего Новгорода сообщил агентству собственного холдинга.
По поводу его обвинения СУ СК РФ в получении взятки в размере 17 миллионов рублей Кондрашов ответил: «Ничего подобного не было. В 2015 году после ряда процедур, экспертиз и проверок этого дела следственные органы не нашли состава преступления. Получается, что преследование, организованное против меня в 2015 году экс-главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным, зачем-то пытаются возобновить».
Ранее сообщалось, что заместитель Олега Кондрашова Владимир Привалов и двое его посредников задержаны. В настоящее время суд избирает для них меру пресечения.