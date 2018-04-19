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В Москве задержали мужчину за попытку дать взятку полицейскому
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В Москве задержали мужчину за попытку дать взятку полицейскому 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Задержан 24-летний мужчина при попытке дать взятку сотруднику полиции на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба УВД по СВАО.
"Подозреваемый был задержан, когда пытался передать денежные средства сотруднику полиции в качестве вознаграждения за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина был предупрежден о противоправности своих действий и ответственности, однако он попытался передать полицейскому более пяти тысяч рублей, после чего был задержан.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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