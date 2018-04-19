В Москве задержали мужчину за попытку дать взятку полицейскому

"Подозреваемый был задержан, когда пытался передать денежные средства сотруднику полиции в качестве вознаграждения за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был предупрежден о противоправности своих действий и ответственности, однако он попытался передать полицейскому более пяти тысяч рублей, после чего был задержан.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.