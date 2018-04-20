В Москве мужчина лишился биткойнов на 10 млн рублей при попытке их продажи

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Столичные полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в завладении мошенническим путем биткойнами на 10 млн рублей в ходе сделки по их покупке. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"В пятницу на юго-востоке Москвы мужчина пытался продать криптовалюту на 10 млн рублей в ходе заранее оговоренной с покупателем сделки. Однако при встрече покупатель завладел биткойнами и скрылся на иномарке, так и не отдав продавцу деньги", — сказал собеседник агентства.