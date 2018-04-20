В Москве мужчина лишился биткойнов на 10 млн рублей при попытке их продажи 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в завладении мошенническим путем биткойнами на 10 млн рублей в ходе сделки по их покупке. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.
"В пятницу на юго-востоке Москвы мужчина пытался продать криптовалюту на 10 млн рублей в ходе заранее оговоренной с покупателем сделки. Однако при встрече покупатель завладел биткойнами и скрылся на иномарке, так и не отдав продавцу деньги", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт произошедшего, уточнив, что это произошло у дома номер 16 по Лефортовскому Валу. «Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого», — сказали в пресс-службе.